Son dakika haber | Mersin'de PKK/KCK/YPG'ye operasyon: 3 tutuklama
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Son dakika haber | Mersin'de PKK/KCK/YPG'ye operasyon: 3 tutuklama

Son dakika haberlerine göre MERSİN'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla, PKK/KCK/YPG terör örgütü adına Suriye'de silahlı faaliyette bulunduğu ve kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Son dakika haber | Mersin'de PKK/KCK/YPG'ye operasyon: 3 tutuklama
07.07.2020 19:17 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:08

MERSİN'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla, PKK/KCK/YPG terör örgütü adına Suriye'de silahlı faaliyette bulunduğu ve kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün sözde asayiş birimi içinde görev alan ve Suriye'de terör örgütü adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 5 örgüt üyesinin, kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparak kente geldiğini belirledi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarmanın, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı/ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

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