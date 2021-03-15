Son dakika... Otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde E.K.K. yönetimindeki 33 NRG 58 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ronai Kadir'e çarptı.
Kazada yaralanan Kadir, 112 Acil Servis ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin çocuğa çarpması yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt