Son dakika haber | Mersin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber | Mersin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber | Mersin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kulak Mahallesi Turan Emeksiz Ormanı mevkisinde 33 AAE 802 plakalı otomobil devrildi.

Kazada yaralanan Kerem Erserin (19), Tolga C. (22) ve Hasan A. (22), 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erserin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tolga C. ile Hasan A'nın yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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