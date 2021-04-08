Son dakika haber! Mersin'de otobüs kazasında yaralanan Er Yasin Keser şehit oldu
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Son dakika haber! Mersin'de otobüs kazasında yaralanan Er Yasin Keser şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Mersin'de otobüs kazasında yaralanan Er Yasin Keser şehit oldu

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrine dağıtım gören 31 eri limana taşıyan sivil otobüsün Mersin'de kaza yapması sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Er Tevfik Yasin Keser'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrine dağıtım gören 31 eri limana taşıyan sivil otobüsün Mersin'de kaza yapması sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Er Tevfik Yasin Keser'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 27 Temmuz 2020 tarihinde Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığından (Manisa/Alaşehir) Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KKTC) emrine dağıtım gören 31 eri Mersin/Taşucu limanına götürmek üzere kiralanan sivil otobüsün, Mersin'in Mut ilçesinde şarampole yuvarlanarak kaza yapması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ulş. Er Tevfik Yasin Keser'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 8 Nisan 2021 tarihinde şehit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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