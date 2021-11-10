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Son dakika haber! Mersin'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Mersin'de orman yangını

Son dakika 3. sayfa haberi... Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman yangını çıktı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman yangını çıktı. 20 arazöz ve bir helikopter ile yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale başladı. 1 helikopter ile 20 arazöz bölgede çalışmasını sürdürürken, rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşanıyor.

Ekiplerin söndürme çalışması sürerken, 3 helikopter ve bir uçağın daha bölgeye sevk edildiği bildirildi. - MERSİN

Son dakika haber! Mersin'de orman yangını

Son dakika haber! Mersin'de orman yangını

Son dakika haber! Mersin'de orman yangını

Son dakika haber! Mersin'de orman yangını

Son dakika haber! Mersin'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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