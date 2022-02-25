Son dakika haber | Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde ölü caretta caretta sahile vurdu.

Ayaş Mahallesi Merdivenlikuyu Plajı'nda yürüyüş yapan Asuman Günel Demirci, sahile ölü caretta caretta vurduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Erdemli Belediyesi ekipleri, caretta carettayı bulunduğu yerden kaldırdı.

Demirci, gazetecilere, "Neden öldüğünü bilmiyorum ama keşke canlısını görmüş olsaydım. Çok üzüldüm." dedi.