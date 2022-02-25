Son dakika haber | Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu - Haberler
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Son dakika haber | Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

AA - Güncel
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Son dakika haber | Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde ölü caretta caretta sahile vurdu.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde ölü caretta caretta sahile vurdu.

Ayaş Mahallesi Merdivenlikuyu Plajı'nda yürüyüş yapan Asuman Günel Demirci, sahile ölü caretta caretta vurduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Erdemli Belediyesi ekipleri, caretta carettayı bulunduğu yerden kaldırdı.

Demirci, gazetecilere, "Neden öldüğünü bilmiyorum ama keşke canlısını görmüş olsaydım. Çok üzüldüm." dedi.

Son dakika haber | Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

Son dakika haber | Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu

AA - Güncel

Mersin, Güncel, Haberler

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