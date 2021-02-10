Son dakika haber... Mersin'de miras kavgasında 2 kardeş silahla yaralandı
10.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:47
Son dakika habere göre Mersin'in Tarsus ilçesinde miras yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş silahla yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde miras yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan kardeşler Ş.K. (41), Z.K. (47) ve M.K. (31) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.K, tabancayla kardeşleri Z.K. ve M.K'yi yaraladı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili Ş.K. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt