Son dakika haber! Mersin'de kuaförün önündeki halının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem haberi... Mersin'de bir kuaförün girişindeki halının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'de bir kuaförün girişindeki halının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde kuaför işleten E.Ç, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde girişteki halının yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarına bakan E.Ç, halısının saat 02.00 civarında bir kişi tarafından çalındığını görünce durumu polise bildirdi.

Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kaydına, iş yerinin önüne gelen zanlının etrafı kontrol ettikten sonra girişteki halıyı yavaşça katlayıp götürmesi yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar