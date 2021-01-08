Kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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Kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

08.01.2021 23:45 | Son Güncelleme: 09.01.2021 00:00

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yangın çıkan kereste atölyesinde hasar oluştu.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yangın çıkan kereste atölyesinde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Toroslar Mahallesi'ndeki atölyede akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kerestelerin tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın nedeniyle ekipler, zor anlar yaşadı.

İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında hasar oluştu.

Alevlerin çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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