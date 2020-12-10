Son dakika haber: Mersin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Mersin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

10.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:16
Son dakika haber: Mersin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-400 Karayolu Hal Kavşağı mevkisinde Ferdi Y. yönetimindeki 33 BKB 94 plakalı kamyonet ile Mehmet Ali S'nin kullandığı 33 PA 593 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Mehmet Ali S. ile birlikte yolculuk yaptığı Mehmet Emin D'yi hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan 22 yaşındaki Mehmet Emin D. kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Erkan Akçay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Öykü Çelik Yıldız Tilbe Haluk Bilginer Sermiyan Midyat
Spor Neymar Erol Bulut Kylian Mbappe Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Mersin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 21:18:22. #1.15#
title