Son dakika haber: Mersin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-400 Karayolu Hal Kavşağı mevkisinde Ferdi Y. yönetimindeki 33 BKB 94 plakalı kamyonet ile Mehmet Ali S'nin kullandığı 33 PA 593 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Mehmet Ali S. ile birlikte yolculuk yaptığı Mehmet Emin D'yi hastaneye kaldırdı.
Yaralılardan 22 yaşındaki Mehmet Emin D. kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt