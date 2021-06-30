Son dakika haber! Mersin'de kaldırımda bulunan altın kesesi, polis aracılığıyla sahibine ulaştırıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir kadının cadde üzerinde yürüdüğü sırada kaldırımda bulduğu kese içerisindeki 10 yarım altın, polis aracılığıyla sahibine teslim edildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir kadının cadde üzerinde yürüdüğü sırada kaldırımda bulduğu kese içerisindeki 10 yarım altın, polis aracılığıyla sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TSO Mağazalar Polis Merkezi Amirliğine başvuran Ayşe Söylemez, Yeni Mahallesi Fasih Kayabalı Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada, kaldırımın köşesinde sarı altın kesesi gördüğünü, kesenin içine baktığında 10 yarım altını fark edince karakola geldiğini ifade etti.

Ekipler, Ayşe Söylemez'in ifadeleri üzerine bölgede yaptıkları çalışmalarda, altınların 60 yaşındaki Zümrüt Genç'e ait olduğunu belirledi.

Polis, bir kuyumcudan aldığı altınları kaybeden yaşlı adama ulaşıp altınları teslim etmek için polis merkezi amirliğine davet etti.

Karakola gidip altınlarını teslim alan Genç, polise ve Söylemez'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci