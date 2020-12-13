Son dakika haber! Mersin'de kadın ve aile hizmetleri için 2021'de 33 yeni proje

Son dakika haberler: Mersin Büyükşehir Belediyesince 2021 yılında kadın, çocuk ve aile için 33 yeni proede 5.3 milyon lira bütçe ayrıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince 2021 yılında kadın, çocuk ve aile için 33 yeni proede 5.3 milyon lira bütçe ayrıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında hayata geçirilen 15 projeden 64 bin 245 çocuk, 28 bin 374 yetişkin, 622 özel gereksinimli birey ve 399 aile olmak üzere toplam 93 bin 640 vatandaş yararlandı. Türkiye'de bir ilk olarak Mersin Sebze Meyve Toptancı Haline kreş kazandıran daire, kentin toplam 2 noktasında açtığı kreşlerde 35 çocuğa okul öncesi eğitim verdi. Öğrenci Çalışma Merkezinden ise 4 bin 518 öğrenci faydalandı.

Yıl boyu etkinlikler, kurslar ve eğitimler gerçekleşti

Özel günlerde ve yılın farklı zamanlarında yapılan etkinliklere 13 bin 363 çocuk, 7 bin 239 yetişkin ve 26 engelli birey olmak üzere toplam 20 bin 628 kişi katılım sağladı. Etkinlik ve Sanat Merkezi ile Halk Sanat Atölyesinde ise düzenli olarak gerçekleştirilen kurslar, eğitimler ve etkinliklere toplam 26 bin 904 kişi katıldı.

Kadınlar her alanda desteklendi

Kadınlara yönelik Kadın Danışma Merkezinde danışmanlık hizmeti sağlanırken, Kadın Sığınma Evinde ise 672 vatandaş misafir edildi. Kadınlara ayrıca hukuki danışmanlık hizmeti de verildi. Gazi Çiftliğinde ise kadınlara mali kaynak yaratma çalışmaları gerçekleştirilerek, toplam 102 kadına para kazanma olanağı sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2020 yılı içerisinde hayata geçirdikleri ve 2021 yılı için planladıkları çalışmaları anlattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi için, "Çok güzel işler yapan dairelerimizden bir tanesi" diyen Başkan Seçer, toplamda 31 bin 971 vatandaşa hizmet veren Tarsus Gençlik Kampındaki faaliyetleri anlattı.

2021 yılın için 33 yeni proje planlanıyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2021 yılında ise 5 milyon 300 bin liralık bütçeyle 33 yeni projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. SMA hastalarına destek, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, kadın-çocuk festivalleri, kadınlara mali kaynak oluşturma, çocuk meclisi, gezici survivor, kreş, Yenice Yaşar Bayboğan Toplum Merkezi, Atayurt dokuma atölyesi, yeni kadın konukevi, Darısekisi köy kalkınma, yüz bin deniz yıldızı ve baba destek programı gibi dikkat çeken projeler 2021 yılı için planlandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı