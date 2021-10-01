Son dakika haber: Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Atakent mahallesindeki bir adrese ve KKTC'den Taşucu'na gelen gemiye operasyon yaptı.

Operasyonda, bin 600 gümrük kaçağı puro, 50 paket gümrük kaçağı tütün, 5 gümrük kaçağı içki ve 136 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheli A. İ. ve C. S, gözaltına alındı.

Zanlılar, yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile serbest bırakıldı.