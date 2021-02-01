Son dakika haber: Mersin'de kaçakçılık operasyonu
01.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:44
Son dakika haberlerine göre Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 804 cinsel içerikli hap ele geçirildi, F.T. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya