Son dakika haber: Mersin'de kaçakçılık operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Mersin'de kaçakçılık operasyonu

01.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:44
Son dakika haber: Mersin'de kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 804 cinsel içerikli hap ele geçirildi, F.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Defne Samyeli Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Okan Buruk Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Mersin'de kaçakçılık operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 16:45:34. #1.14#
title