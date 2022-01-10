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Son dakika haber | Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika haber | Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu ve gümrük kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu ve gümrük kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince silah ticareti, sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 tabanca, 1 yarı otomatik pompalı av tüfeği, 6 uyuşturucu hap, değişik markalarda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

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