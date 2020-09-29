Son dakika haber: Mersin'de kaçak ürünler ele geçirilen iş yerinin sahibine gözaltı
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Son dakika haber: Mersin'de kaçak ürünler ele geçirilen iş yerinin sahibine gözaltı

29.09.2020 15:47 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:52
Son dakika haber: Mersin'de kaçak ürünler ele geçirilen iş yerinin sahibine gözaltı

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirilen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirilen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ürünler bulunduğunu belirlediği Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir büfeye operasyon düzenledi.

Cinsel içerikli 764 jel, 507 hap, 125 krem, 110 enerji içeceği, 29 sprey ve 15 damla ele geçirilen büfenin sahibi S.P. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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