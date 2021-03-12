Son dakika haber! Mersin'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haber! Mersin'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

12.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:47
Son dakika haber! Mersin'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Erdemli ve Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Erdemli İlçesi Tömük Mahallesinde evinde uyuşturucu madde bulunduran 1 şahsın evinde yapılan aramada, 5 gram ateş-buz, 10 gram esrar, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan Silifke ilçesi Ulugöz Mahallesinde ise uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan arama sonucunda 57 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Son dakika haber! Mersin'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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