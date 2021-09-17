Son dakika haber | Mersin'de jandarma, sürücülere yaya önceliği uygulamasını anlattı - Haberler
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Son dakika haber | Mersin'de jandarma, sürücülere yaya önceliği uygulamasını anlattı

AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Mersin'de jandarma, sürücülere yaya önceliği uygulamasını anlattı

Son dakika haberleri: Silifke Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından "Yayalar kırmızı çizgimiz" uygulaması gerçekleştirildi.

Silifke Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından "Yayalar kırmızı çizgimiz" uygulaması gerçekleştirildi.

Çeşitli noktalar ve okul önlerindeki uygulamalarda, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhaları ile belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken buradan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiği anlatıldı.

Uygulama kapsamında öğrencilere trafik dedektif kartı ve boyama kitabı hediye edildi.

Son dakika haber | Mersin'de jandarma, sürücülere yaya önceliği uygulamasını anlattı

Son dakika haber | Mersin'de jandarma, sürücülere yaya önceliği uygulamasını anlattı

Son dakika haber | Mersin'de jandarma, sürücülere yaya önceliği uygulamasını anlattı

Son dakika haber | Mersin'de jandarma, sürücülere yaya önceliği uygulamasını anlattı

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Mersin'de jandarma, sürücülere yaya önceliği uygulamasını anlattı - Haberler
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