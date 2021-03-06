Son dakika haber! Mersin'de iş hayatına hazırlık eğitimleri sürüyor

Son dakika habere göre Mersin Çalışma ve İş Kurumu koordinasyonunda İş Kulübü ve Mersin Üniversitesi Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu işbirliğinde yürütülen, küresel salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında düzenlenen iş kulübü eğitimleri, yeni dönemde uzaktan eğitim olanakları ile devam ediyor.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu koordinasyonunda İş Kulübü ve Mersin Üniversitesi Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu işbirliğinde yürütülen, küresel salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında düzenlenen iş kulübü eğitimleri, yeni dönemde uzaktan eğitim olanakları ile devam ediyor.

İş yaşamına hazırlanan üniversite öğrencisi veya üniversiteden yeni mezun gençlerin, iş arama sürecinde ihtiyaç duyacağı özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, mülakat canlandırmaları gibi başlıklarda uygulamalı eğitimler almaları amacıyla çalışmalarını sürdüren iş kulüpleri, katılımcı adaylarının talepleri ile eğitimlerini online olarak sürdürüyor.

Bu kapsamda Mersin Çalışma ve İş Kurumu İş Kulübü tarafından online olarak Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine, özgeçmiş hazırlama, beden dili, imaj yönetimi, mülakat teknikleri konularında İş Kulübü lideri Nilgün Deli tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler verilmesinin yanı sıra, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu üyesi Burak Atlı tarafından mülakat canlandırmaları yapıldı. Toplam 64 üniversite öğrencisinin katıldığı eğitim sonunda öğrencilerin iş hayatına yönelik soruları cevaplandırıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı