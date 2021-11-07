Son dakika haber: Mersin'de hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Mersin Tarsus ilçesinde, hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin Tarsus ilçesinde, hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
İrfan Mülhim idaresindeki 67 ZC 858 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Kavşaklar mevkisinde Ali Örs yönetimindeki 33 CVF 91 plakalı tıra çaptı.
Kazada, hafif ticari araçtaki aynı aileden Habibe, İrfan, Suat, Murat ve Sabri Mert Mülhim yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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