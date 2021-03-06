Son dakika haber: Mersin'de genç kızın telefonunu çalan iki şüpheliyi güvenlik kamerası kayıtları yakalattı
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Son dakika haber: Mersin'de genç kızın telefonunu çalan iki şüpheliyi güvenlik kamerası kayıtları yakalattı

06.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:44
Son dakika haber: Mersin'de genç kızın telefonunu çalan iki şüpheliyi güvenlik kamerası kayıtları yakalattı

Son dakika haberler... Mersin'de, kapkaç yöntemiyle 16 yaşındaki genç kızın cep telefonunu çaldıkları ileri sürülen iki şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Mersin'de, kapkaç yöntemiyle 16 yaşındaki genç kızın cep telefonunu çaldıkları ileri sürülen iki şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Suriye uyruklu 16 yaşındaki R.S, polise başvurarak merkez Akdeniz ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yürürken telefonunun çalındığını belirtti.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki 38 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Polis, yaklaşık 85 saatlik görüntü kaydını inceleyerek şüphelilerin İ.A. (24) ve kardeşi Ö.A. (22) olduğunu tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cep telefonu da R.S'ye teslim edildi.

Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarına R.S'nin, cep telefonunu çalan zanlıların peşinden koşması yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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