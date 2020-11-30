Son dakika haber | Mersin'de gecekondu yangını
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Son dakika haber | Mersin'de gecekondu yangını

30.11.2020 21:15 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:18
Son dakika haber | Mersin'de gecekondu yangını

Son dakika haberi... Mersin'in Aydıncık ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yenikaş Mahallesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

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Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondunun bir bölümü ve kilerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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