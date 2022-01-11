Son dakika haber... Mersin'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haber... Mersin'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Mersin'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Mezitli ilçesindeki saunada fuhuş yaptırıldığı istihbaratı alınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

İş yerine düzenlenen operasyonda işletmeciler B.P. ve A.M. ile kadın çalışanlar M.Ş. ile yabancı uyruklu N.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden N.A, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi, M.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İşletmeci 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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