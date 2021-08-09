Son dakika: Mersin'de FETÖ şüphelisi 17 askeri personelden 12'si gözaltına alındı
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Son dakika: Mersin'de FETÖ şüphelisi 17 askeri personelden 12'si gözaltına alındı

Son dakika: Mersin'de FETÖ şüphelisi 17 askeri personelden 12'si gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 askeri personelden, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 askeri personelden, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmada, ankesörlü hatlardan arandığı değerlendirilen 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 5 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 1 emekli uzman çavuş, 1 açıkta uzman çavuş, 1 ihraç binbaşı ve 3 ilişiği kesilen askeri öğrenci olmak üzere 17 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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