Son dakika haber! Mersin'de evinde deney yaparken patlamada yaralanan üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı Son dakika güncel haberine göre Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde evinde deney yapan üniversite öğrencisi, meydana gelen patlamada elinden yaralandı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde evinde deney yapan üniversite öğrencisi, meydana gelen patlamada elinden yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi A.K. (22), Fakılar Mahallesi'ndeki evinde deney yaptığı sırada patlama oldu.

Elinden yaralanan genç, ailesi tarafından Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan gencin sol el parmaklarının bir bölümünün koptuğu öğrenildi.

Kaynak: AA