Evde çıkan yangın hasara yol açtı
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Evde çıkan yangın hasara yol açtı

19.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:19

Mersin'in Erdemli ilçesinde evde çıkan yangın maddi hasara sebep oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde evde çıkan yangın maddi hasara sebep oldu.

Limonlu Mahallesinde bulunan Meryem Akcıl'a ait müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Evde çıkan yangın hasara yol açtı
Evde çıkan yangın hasara yol açtı
Evde çıkan yangın hasara yol açtı
Evde çıkan yangın hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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