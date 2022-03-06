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Mersin'de ev yangını, eşyalar küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de ev yangını, eşyalar küle döndüMERSİN Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evde meydana gelen yangında eşyalar zarar gördü.

MERSİN (İHA) - Mersin'de ev yangını, eşyalar küle döndü

MERSİN Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evde meydana gelen yangında eşyalar zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Alata Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın son katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, G.N'ye ait evde elektrik tesisatından kaynaklı oturma odasında yangın başladı. Yangın eşyaları tutuşturarak biranda tüm odayı sardı. Yangını fark edenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibi kısa sürede olay yerine gelerek yangını diğer ev ve odalara sıçramadan söndürdü. Oturma odasındaki eşyaların yandığı yangınla ilgili ekipler inceleme yaptı.

Evdekilerin dışarı çıkması nedeniyle yangından etkilenmediği belirtilirken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde bekledi.

Mersin'de ev yangını, eşyalar küle döndü

Mersin'de ev yangını, eşyalar küle döndü

Mersin'de ev yangını, eşyalar küle döndü

Mersin'de ev yangını, eşyalar küle döndü

Mersin'de ev yangını, eşyalar küle döndü

Mersin'de ev yangını, eşyalar küle döndü

Mersin'de ev yangını, eşyalar küle döndü

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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