Son dakika haber | Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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Son dakika haber | Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Son dakika haber | Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Mersin'de uyuşturucu temin ederek sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu temin ederek sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgeye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusoğlu Mahallesi'nde uyuşturucu temin edilerek satıldığı ihbarı üzerine bir kişinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 kilo 220 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram esrar, 25 kök Hint keneviri ile uyuşturucu yapımında kullanılan aparat ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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