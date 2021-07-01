Son dakika haber: Mersin'de dalgıç polisler su altında Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı
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Son dakika haber: Mersin'de dalgıç polisler su altında Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Son dakika haber: Mersin'de dalgıç polisler su altında Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla su altında Türk bayrağı açtı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla su altında Türk bayrağı açtı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, Mersin Marina'da su altına dalış yaptı.

Deniz dibinde gösteri yapan ekipler, Türk bayrağı açıp Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

Dalgıç polisler, ayrıca su altı kamerasıyla deniz dibindeki kirliliği görüntüledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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