Son dakika haber: Mersin'de caretta carettalar yumurtalarını bırakmak için sahillere dönüyor Son dakika haberleri... Doğu Akdeniz'in önemli kaplumbağa üreme merkezlerinden Mersin'de, caretta carettalar sahillerdeki yuvalara yumurtalarını bırakmaya başladı.

Doğu Akdeniz'in önemli kaplumbağa üreme merkezlerinden Mersin'de, caretta carettalar sahillerdeki yuvalara yumurtalarını bırakmaya başladı.

Akdeniz Belediyesi ekipleri, "Kesinlikle Korunacak Milli Park" ilan edilen Adanalıoğlu ve Kazanlı sahillerinde caretta carettalar için önlem aldı.

Belediye Başkanı Mustafa Gültak da ekiplerle kumsala uyarı tabelaları yerleştirdi.

Dişi deniz kaplumbağaları, kumsallara geri dönüp yumurtalarını bırakmaya başladı. Bölgede bu sezon 32 kaplumbağa yuvası tespit edildi.

Gültak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavruların sağlıklı bir şekilde denize ulaşabilmeleri için uyarı çalışmalarına devam edeceklerini, bu kapsamda broşür hazırlanacağını belirtti.

Kaynak: AA