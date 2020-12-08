Son dakika haber! Mersin'de bonzai satıcıları suçüstü yakalandı
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Son dakika haber! Mersin'de bonzai satıcıları suçüstü yakalandı

08.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:22
Son dakika haber! Mersin'de bonzai satıcıları suçüstü yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'de 'uç' olarak bilinen bonzai türü uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Mersin'de 'uç' olarak bilinen bonzai türü uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'nde uyuşturuc ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Takibe alınan 2 şüpheli, jandarma ekiplerini fark ederek motosikletle kaçmaya çalışırken yakalanırken, attıkları poşetler içerisinde yapılan aramada 55 paket halinde içime hazır 'uç' olarak tabir edilen bonzai türü uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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