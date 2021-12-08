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Son dakika haber: Mersin'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Son dakika haber: Mersin'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Mersin'de iki grup arasında çıkan ve o sırada yoldan geçen bir şahsın yaralandığı silahlı kavga, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de iki grup arasında çıkan ve o sırada yoldan geçen bir şahsın yaralandığı silahlı Kavga, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, 5 Aralık Pazar günü meydana gelen olayda, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, o sırada olay yerinden geçen ve olayla ilgisi olmayan Mehmet Karakoç, tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Yaralı şahıs, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silahlı kavga kamerada

Bir kişinin ağır yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki grubun birbirlerine ateş ettiği anlar yer alırken, çatışma sırasında bölgede bulunan Mehmet Karakoç'un yaralandıktan sonra bir aracın arkasına saklandığı görüldü. - MERSİN

Son dakika haber: Mersin'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Son dakika haber: Mersin'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Son dakika haber: Mersin'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

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