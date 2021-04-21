Son dakika haber... Mersin'de bir kişi otomobilinden ziynet eşyalarının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu
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Son dakika haber... Mersin'de bir kişi otomobilinden ziynet eşyalarının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu

Son dakika haber... Mersin'de bir kişi otomobilinden ziynet eşyalarının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobilinden ziynet eşyası bulunan çantanın çalındığını öne süren kişi polise başvurdu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobilinden ziynet eşyası bulunan çantanın çalındığını öne süren kişi polise başvurdu.

Ziyaret Tepe mevkisinde otomobiliyle mola veren S.K, aracına geldiğinde yaklaşık 85 bin lira değerindeki ziynet eşyası bulunan çantanın yerinde olmadığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerini olay yerine gelen polis ekipleri, S.K'nın ifadesine başvurdu.

Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen güvenlik güçleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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