Son dakika haber! Mersin'de bir kişi denize düştüğü teknenin pervanesine çarparak hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Mersin'de bir kişi denize düştüğü teknenin pervanesine çarparak hayatını kaybetti

Son dakika haber! Mersin'de bir kişi denize düştüğü teknenin pervanesine çarparak hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi, denize düştüğü teknenin pervanesine çarparak yaşamını yitirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi, denize düştüğü teknenin pervanesine çarparak yaşamını yitirdi.

Mehmet Nuri ve kardeşi Taner Bıçaklar, tatil için geldikleri Silifke'de kendilerine ait tekneyle Yeşilovacık Mahallesi Tisan koyundan denize açıldı.

Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen Mehmet Nuri Bıçaklar, teknenin pervanesine çarpması sonucu ağır yaralandı.

Bıçaklar, kardeşi ve başka bir teknede bulunan kişiler tarafından kıyıya çıkartıldı.

Ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan Bıçaklar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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