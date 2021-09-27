Son dakika haber | Apartman dairesinde çıkan yangında iki çocuk annesi kadın öldü - Haberler
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Son dakika haber | Apartman dairesinde çıkan yangında iki çocuk annesi kadın öldü

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Toroslar ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında iki çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında iki çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.

Sağlık Mahallesi 86042 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katındaki evde henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Yangın sırasında evde olan 34 yaşındaki iki çocuk annesi Cevahir İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cevahir İ'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze nakil aracına taşınan kadının naaşı, Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Son dakika haber | Apartman dairesinde çıkan yangında iki çocuk annesi kadın öldü

Son dakika haber | Apartman dairesinde çıkan yangında iki çocuk annesi kadın öldü

Son dakika haber | Apartman dairesinde çıkan yangında iki çocuk annesi kadın öldü

Son dakika haber | Apartman dairesinde çıkan yangında iki çocuk annesi kadın öldü
AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri
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