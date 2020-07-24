Son dakika haber... Mersin'de amatör balıkçıların bulduğu yaralı şahin tedavi edildi
Son dakika güncel haberi... Mersin'in Silifke ilçesinde vatandaşların balık tutarken bulduğu yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.
24.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:14
Mersin'in Silifke ilçesinde vatandaşların balık tutarken bulduğu yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Amatör balıkçıların getirdiği kuşu tedaviye alan veteriner hekim Murat Gök, şahinin kanatlarına saçma isabet ettiğini belirledi.
Saçmaların çıkarılmasının ardından beslenen şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Tedavisi tamamlanan şahin, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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Kaynak: AA