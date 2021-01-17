Son dakika haber! Mersin'de aile hekimi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, aile hekimi olarak görev yapan Dr. Yaşar Karabacak'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, aile hekimi olarak görev yapan Dr. Yaşar Karabacak'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İl Sağlık Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Erdemli ilçesindeki Alata Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. Karabacak'ın bir süredir Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, "Dr. Yaşar Karabacak Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etmiştir. Mersin sağlık camiası olarak merhuma Allah'tan rahmet acılı ailesine sabır ve sevenleri başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci