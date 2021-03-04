Son dakika haber | Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
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Son dakika haber | Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

04.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:46

Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Akdeniz ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında bir kişi kurtarıldı, itfaiye ekiplerinin mahsur kalan bir aileyi kurtarma çalışması sürüyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında bir kişi kurtarıldı, itfaiye ekiplerinin mahsur kalan bir aileyi kurtarma çalışması sürüyor.

İlçedeki 5 katlı bir binada henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın, itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona ulaşmasıyla kurtarıldı.

Alevlerin sardığı apartmanın son katında mahsur kalan bir aileyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi de sürüyor.

Son dakika haber | Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
Son dakika haber | Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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