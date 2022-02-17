Son dakika haber | Mersin'de 20 yaşındaki engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde işitme ve konuşma engelli 20 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Işıktepe Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan çoban, çalılıkların arasında bir kadın cesedi görünce durumu yetkililere bildirdi.

Çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), işitme ve konuşma engelli Edanur Esendere (20) olduğunu belirlediği kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Kadının cenazesi morga gönderildi.

Esendere'nin olay günü kendisi gibi engelli M.C.Y. ile görüştüğünü saptayan jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, sorgusunda, cinayeti Adana'da yaşayan R.A'nın azmettirmesi ve kıskançlık sebebiyle işlediğini iddia etti.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan R.A. da jandarmaya götürüldü.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.