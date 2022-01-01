2 kapkaç zanlısı kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı - Haberler
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2 kapkaç zanlısı kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı

AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları gerekçesiyle iki şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları gerekçesiyle iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, arkadaşıyla Gaziler Mahallesi'nde yürüyen B.Y'nin yanına motosikletle yaklaşan zanlılar, kadının çantasını alarak kaçtı.

Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemesinde şüphelilerin D.S. ve B.A. olduğunu tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların hırsızlıkta kullandığı motosiklet de bulundu.

Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı.

2 kapkaç zanlısı kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı

2 kapkaç zanlısı kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı

2 kapkaç zanlısı kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı

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AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri

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