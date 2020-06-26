Son dakika haber: MERSİN Bakan Dönmez Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini 2023'te bitireceğiz
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Son dakika haber: MERSİN Bakan Dönmez Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini 2023'te bitireceğiz

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Dönmez: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini 2023'te bitireceğizENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'in Gülnar ilçesinde bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımına devam edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü...

26.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:17

Bakan Dönmez: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini 2023'te bitireceğiz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'in Gülnar ilçesinde bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımına devam edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olan 2023'te bitirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 3 Nisan 2018'de temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası için çalışmalar sürdürülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün inşa çalışmalarını incelemek için bölgeye geldi. Akkuyu NGS inşaatında, 300 ton ağırlığındaki önemli nükleer güvenlik bileşeni olan reaktör iç koruma yapısının ikinci katının monte işlemlerini inceleyen Bakan Dönmez, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Montaj sırasında dünyanın taşıma kapasitesi en yüksek paletli vinci kullanıldı. Nükleer santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında bitirilmesi hedefini koyduklarını söyleyen Dönmez, ikinci ünitenin de temelinin atıldığını ve 2023'ten sonra açılması için çalışmaların hızlanacağını kaydetti.

'SAHADA YAKLAŞIK 6 BİN 700 KİŞİ ÇALIŞIYOR'

Nükleer santral inşaatında sahada yaklaşık 6 bin 700 kişinin çalıştığını dile getiren Bakan Dönmez, çalışanların yüzde 90'ının Türk mühendislerden oluştuğunu belirtti. Diğer çalışanların ise Rusya ve başka ülkelerden geldiğini söyleyen Dönmez, '4 ünitenin inşaatına başladığımızda sahada yaklaşık 15 bin kişi çalışıyor olacak. İşletme aşamasına gelindiğinde ise santralde 3 bin kişi çalışacak. Nükleer Düzenleme Kurumu ve diğer bağımsız denetleme kurumları burada yapılan çalışmaların her aşamasında sıkı denetimlerini sürdürüyorlar' dedi.

MESLEK LİSELERİNDE NÜKLEER EĞİTİM

Nükleer İnşaat Projesi'nin başlamasından önce birçok öğrenciyi Rusya'ya gönderip, orada nükleer çalışmalar hakkında eğitim verdirdiklerini kaydeden Bakan Dönmez, bu sene 143 Türk öğrencinin nükleer eğitim alıp, mezun olduğunu, 22 öğrencinin ise Rusya'da yüksek lisans eğitimi aldığını belirtti. Seneye de 25 öğrencinin eğitim alması için Rusya'ya gideceğini vurgulayan Dönmez, 'Artık nükleer eğitim ülkemizde de olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'mızla birlikte meslek liselerimizin müfredatlarına nükleer eğitimi almak için çalışmalara başladık. Burada öğrenim gören öğrencilerimiz ileride memleketlerinde çalışacaklar. Çünkü bu santralde sadece mühendisler değil tekniker ve teknisyenler de çalışacak. İşte bu arkadaşlarımız bu meslek liselerinde eğitim görecek' diye konuştu.

İLK YERLİ FİRMA OLDU

Türkiye'de ilk defa nükleer santral projesinde ana yükleyici firmalardan birinin yerli olduğunu ve bunun ülke adına önemli başlangıç olduğunu belirten Bakan Dönmez, yerli firmanın yüzde 50, Rus firmanın da yüzde 50 şekilde projede pay sahibi olduğunu söyledi. Dönmez, son olarak çalışmalar sırasında kullanılacak malzemelerin de yerli olması için standart çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Bakan Dönmez ayrıca inşaat sürecinde tüm çalışanların koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hareket ettiğini vurguladı.

Bakan Dönmez, daha sonra helikopterle havadan sahayı inceledi.

Son dakika haber: MERSİN Bakan Dönmez Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini 2023'te bitireceğiz

Kaynak: DHA

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