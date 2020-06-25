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Son dakika haber! Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Küresel büyümedeki zayıflama 2. çeyrekte derinleşirken,...

Gelen son dakika haberlerine göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Küresel büyümedeki zayıflama 2. çeyrekte derinleşirken, ülkelerin attığı normalleşme adımlarına bağlı olarak kısmi bir toparlanma gözlenmektedir.

Son dakika haber! Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:
25.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:17

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Küresel büyümedeki zayıflama 2. çeyrekte derinleşirken, ülkelerin attığı normalleşme adımlarına bağlı olarak kısmi bir toparlanma gözlenmektedir."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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Şu an buradasınız: Son dakika haber! Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Küresel büyümedeki zayıflama 2. çeyrekte derinleşirken,... - Ekonomi
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