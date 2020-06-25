Son dakika haber! Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Küresel büyümedeki zayıflama 2. çeyrekte derinleşirken,... Gelen son dakika haberlerine göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Küresel büyümedeki zayıflama 2. çeyrekte derinleşirken, ülkelerin attığı normalleşme adımlarına bağlı olarak kısmi bir toparlanma gözlenmektedir.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Küresel büyümedeki zayıflama 2. çeyrekte derinleşirken, ülkelerin attığı normalleşme adımlarına bağlı olarak kısmi bir toparlanma gözlenmektedir." Kaynak: AA