Son dakika haber... Merkez Bankası: "Likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite...
22.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:06
Son dakika haberler: Merkez Bankası: "Likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verildi.
Merkez Bankası: "Likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu