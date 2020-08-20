Son dakika haber: Merkez Bankası: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde 10 milyar...
Son dakika haberi... Merkez Bankası: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir.
20.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:59
Merkez Bankası: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 18 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." - ANKARA
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Kaynak: İHA