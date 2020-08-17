Son dakika haber | Merkez Bankası: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar... Gelen son dakika haberlerine göre Merkez Bankası: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir.

Merkez Bankası: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." - ANKARA Kaynak: İHA