Son dakika haber | Merkez Bankası: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar...
Gelen son dakika haberlerine göre Merkez Bankası: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir.
17.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:02
Merkez Bankası: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." - ANKARA
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Kaynak: İHA