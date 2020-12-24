Son dakika haber: Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.
24.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:02
Edinilen son dakika gelişmesine göre Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci