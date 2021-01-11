Son dakika haber | Merkel, Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasını "problemli" buluyor
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Son dakika haber | Merkel, Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasını "problemli" buluyor

11.01.2021 15:56 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:00
Son dakika haber | Merkel, Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasını

Son dakika habere göre Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabının Twitter tarafından kapatılmasını "problemli" olarak değerlendirdiğini söyledi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabının Twitter tarafından kapatılmasını "problemli" olarak değerlendirdiğini söyledi.

Seibert, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında sorulması üzerine, ifade özgürlüğünün olağanüstü öneme sahip, temel bir hak olduğunu anımsatarak, bu temel hakka, sadece yasalar ve kanun koyucular tarafından belirlenen çerçevede müdahale edebileceğini belirtti.

Sözcü Seibert "Sosyal medya platformu yönetimlerinin kararından sonra değil, bu bakış açısından Şansölye (Merkel), ABD Başkanı'nın hesaplarının şimdi kalıcı olarak askıya alınmasını problemli görüyor." ifadesini kullandı.

Sosyal medya şirketlerinin, siyasi iletişimin nefretle, yalanlarla ve şiddeti teşvik etmekle zehirlenmemesi konusunda sorumluluk taşıdıklarını hatırlatan Seibert, bu tarz olumsuz paylaşım yapıldığında seyirci kalınmaması gerektiğini, son zamanda olduğu gibi paylaşımlara not düşülmesi gibi uygulamalara gidilebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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