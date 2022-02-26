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Son dakika haber | Merhum başbakan Erbakan vefatının 11. yılında Karabük'te anıldı

AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Son dakika haber | Merhum başbakan Erbakan vefatının 11. yılında Karabük'te anıldı

Son dakika haberler: Saadet Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığı, eski başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında andı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Saadet Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığı, eski başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında andı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki anma etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Saadet Partisi Safranbolu İlçe Başkanı Mustafa Özçelik, Erbakan'ı, rahmetle andıklarını söyledi.

Etkinlik, helva ikramıyla son buldu.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Necmettin Erbakan, Safranbolu, Sp, Güncel, Haberler

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