Son dakika haber | Merhum başbakan Erbakan vefatının 11. yılında Karabük'te anıldı
AA, Orhan Kuzu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler: Saadet Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığı, eski başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında andı.
SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Saadet Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığı, eski başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında andı.
Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki anma etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Saadet Partisi Safranbolu İlçe Başkanı Mustafa Özçelik, Erbakan'ı, rahmetle andıklarını söyledi.
Etkinlik, helva ikramıyla son buldu.
AA / Orhan Kuzu - Güncel