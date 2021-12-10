Son dakika haber: Menteşe'de baca yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Menteşe'de baca yangını

Son dakika haber: Menteşe'de baca yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Menteşe ilçesi Akyol Mahallesinde sabah saatlerinde baca yangınından çıktığı tahmin edilen kıvılcımlar itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

MUĞLA (İHA) - Menteşe ilçesi Akyol Mahallesinde sabah saatlerinde baca yangınından çıktığı tahmin edilen kıvılcımlar itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Akyol mevkiinde bulunan bir fırında yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 112 ve polis ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye yönlendirildi.

Yangının önce fırının bacasından, ardından üst katta oturan bir vatandaşın dışarı koyduğu soba kovasından çıktığı iddia edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. - MUĞLA

Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi

Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi

 Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, bir tek Türk Bayrağı'na bir şey olmadı

Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, bir tek Türk Bayrağı'na bir şey olmadı

 Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi

Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title