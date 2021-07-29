Son dakika haber! Menteşe'de anız ve zeytinlik yangını
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Son dakika haber! Menteşe'de anız ve zeytinlik yangını

Son dakika haber! Menteşe'de anız ve zeytinlik yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde anız ve zeytinlik alanda çıkan yangınında 30 zeytin ağacı yangında kısmen zarar gördü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde anız ve zeytinlik alanda çıkan yangınında 30 zeytin ağacı yangında kısmen zarar gördü.

Menteşe ilçesi Kemiklik mevkii küme evleri adresindeki boş arazide otların tutuşması sonrası yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Anız ve zeytinlik alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, elektrik tellerinden çıktığı değerlendirilen yangında 10 dönüm boş arazideki anız yanmış ve 2 dönümdeki yaklaşık 30 adet zeytin ağacı kısmen zarar gördüğü açıklandı. - MUĞLA

Son dakika haber! Menteşe'de anız ve zeytinlik yangını
Son dakika haber! Menteşe'de anız ve zeytinlik yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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